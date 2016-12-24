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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/02/48379.html

Общество

Архангелогородцы встретили Новый год в стиле "Карнавальной ночи"

Архангелогородцы встретили Новый год в стиле "Карнавальной ночи"
Фото Ивана Малыгина
Интерактивная программа «Новый год на Двине», построенная по сюжету художественного фильма «Карнавальная ночь», прошла в Новогоднюю ночь на Набережной Северной Двины рядом с площадью Мира.

Как и в фильме Эльдара Рязанова, бюрократ и буквоед товарищ Огурцов вносит свои скучные и тривиальные корректировки в задумки молодых ребят, которые хотят встретить Новый год весело и задорно. Тем не менее, ему это не удается, талант артистов и креативность молодых организаторов берут свое. Это сделать тем более просто с такими талантливыми артистами, как в Архангельске.

Горожан и гостей столицы Поморья порадовали своими выступлениями вокальная группа «Риальто», клуб восточной культуры, ансамбль Сергея Сараева, Алексей Преминин и Алёна Хвойникова, хореографический коллектив «Радуга жизни», вокальная группа «Просто парни».

После команды Деда Мороза небо над Архангельском украсилось тысячами огней праздничного фейерверка, подарив горожанам  хорошее настроение на весь наступивший год.

Но на этом сюрпризы не закончились, и Дед Мороз порадовал горожан еще одним подарком - ярким лазерным шоу, ставшим финальной точкой праздничной программы, - сообщает пресс-служба гордаминистрации.

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