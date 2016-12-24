НАО
Облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью метель. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -22,-27°, при прояснениях до -37°, на западе округа местами -12,-17°, - сообщает Северное УГМС.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/02/48378.html
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2 января температура воздуха в Поморье опустится до -25
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, местами гололед. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -10,-15°, при прояснениях -20,-25°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью метель. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -22,-27°, при прояснениях до -37°, на западе округа местами -12,-17°, - сообщает Северное УГМС.
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Главное
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