Архангелогородцев ждет праздничная новогодняя программа

Мероприятия начнутся на набережной Северной Двины в районе площади Мира ночью 1 января. Там с 01:30 до 03:00 развернётся народное гулянье с концертом и фейерверком.

На площади Мира, 1 января с 14:00 начнёт работу зимний арт-объект «Ледяная тропа сказок Архангельского Снеговика». Особенно должно понравиться семьям с маленькими детьми. Приглашают на экскурсии по «Тропе» вплоть до 8 января ежедневно, с полудня до 18:00. Продолжит работу арт-объект и до конца января, в выходные с 12:00 до 17:00, а в будние — только по предварительным коллективным заявкам.



Майская горка: 1 января (01:00 — 03:00) — площадь у молодёжного культурного центра «Луч» (улица Первомайская, 3); площадь у филиала № 2 молодёжного культурного центра «Луч» (остров Краснофлотский, улица Дружбы, 39); площадь у филиала № 3 «Космос» молодёжного культурного центра «Луч» (проспект Ленинградский, 165, 2).

Маймаксанский округ: 1 января (00:30-03:30) — площадь у культурного центра «Маймакса» (посёлок лесозавода № 25, улица Лесотехническая, 1, 1).

Цигломенский округ: 1 января (01:00 — 02:00) — площадь у культурного центра «Цигломень» (улица Севстрой, 2).

Соломбальский округ: 1 января (01:00 — 03:00) — площадь у культурного центра «Соломбала-Арт» (проспект Никольский, 29).

Исакогорский округ: 1 января (01:00 — 03:00) — площадь у культурного центра «Бакарица» (улица Нахимова, 15); площадь у филиала «Турдеевский» культурного центра «Бакарица» (улица Центральная, 28); площадь у филиала «Исакогорский» культурного центра «Бакарица» (улица Клепача, 9).

Северный округ: 1 января (01:00 — 03:00) — площадь у культурного центра «Северный» (улица Кировская, 27).

Варавино-Фактория: 1 января (01:30 — 03:30) — площадь у Ломоносовского ДК (улица Никитова, 1); (01:00-02:00) — посёлок Силикатного завода, улица Силикатчиков, 3 корпус 1.

В наступающем году 3–10 января в детско-юношеской спортивной школе № 5 (улица Воскресенская, 95) пройдёт 3 этап Кубка города по шахматам среди юношей и девушек.

4-5 января горожан приглашают на Открытый городской микс-турнир по волейболу 4×4 «Рождественский», а с 5 по 6 января состоится чемпионат и первенство города по биатлону. Легкоатлетический пробег по нижней набережной 7 января также посвятят Рождеству, старт намечен от клуба любителей бега «Гандвик», (набережная Северной Двины, 110, корпус 1).

А с 6 по 8 января в ДЮСШ № 6 (стадион «Волна») пройдёт Открытый городской турнир «Обелиск Севера» по бадминтону.

В столице Поморья состоится уже седьмой международный фестиваль «Рождественский Благовест в Архангельске». В его программе со 2 по 6 и 8 января (12:00 — 13:00) — развлекательно-познавательные программы для детей на набережной Северной Двины в районе площади Мира. Там же представят свои работы участники фестиваля ледовых скульптур «Рождественская сказка». А 7–8 января (с 11:00) в районе площади Мира разразится «Снежная битва» — молодёжный турнир по игре в снежки.

В сам день Рождества 7 января (с 12:00) на Набережной Северной Двины начнётся праздничная программа. В районе площади Мира гостей ждут:

весёлый рождественский праздник для всей семьи «Святочные кудесенья»; праздничная рождественская программа «Святись, святись Великий день!»;концертная программа;свето-пиротехническое представление.