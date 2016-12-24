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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/31/48373.html

Общество

МЧС о правилах безопасности в новогодние праздники

МЧС о правилах безопасности в новогодние праздники
Впереди новогодние праздники и рождественские каникулы. МЧС представляет подборку «новогодних» правил. "Если это поможет сохранить хоть одну-единственную жизнь – будем считать свою миссию выполненной".

Пиротехника имеет большую пожарную опасность. После того, как зажжен фитиль – исправить что-либо будет невозможно. Читайте инструкцию к применению пиротехники и следуйте ей неукоснительно.

При детях курят многие. И это диагноз. Курить нужно хотя бы в пепельницу, а не на пол или в кровать.

Если ребенка необходимо оставить одного – не оставляйте его взаперти. Есть масса случаев, когда беда случалась именно во время отсутствия взрослых. Родителям стоит договориться между собой, или попросить помощи соседей.

ОТКЛЮЧАЕМ гирлянды, ложась спать и уходя из дома. Да, сейчас гирлянды стали безопаснее, но стопроцентной гарантии их безопасности дать никогда невозможно.
Хочется уюта? Позаботьтесь о подсвечниках. Не ставьте свечи туда, откуда они могут скатиться (напр., на телевизор), где они могут воспламенить штору или стеллаж или расположенные выше предметы (напр., полочку).    

Урок. В период ледостава было чередование морозов и оттепелей, а потому местами лед может быть рыхлым и непрочным. Приливы-отливы, смешивание морской и речной воды делают его еще слабее. Очень хорошо подумайте, выезжая на лед. Это же касается любителей зимней рыбалки, выезжающих на лед на автомобиле.

МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЕМ БЕЗ ПРИСМОТРА. Обогреватели ставим на удалении, исключающем  случайное попадание накрывающего материала.

Пожарные и спасатели напоминают старую истину: учиться лучше на чужих ошибках, ведь свои стоят очень дорого. Мы желаем вам отметить праздники весело, позитивно и радостно. А хорошему настроению и элементарной осторожности всегда сопутствует безопасность.  

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