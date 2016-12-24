В январе по «телефону здоровья» можно будет узнать об алкоголизме и инсульте В первый месяц 2017 года областной «телефон здоровья» 8 (8182) 21-30-36 будет посвящен трём актуальным темам. Расписание «Телефона здоровья» на январь: 11 января с 14:00 до 16:00 – «Задай вопрос по диспансеризации». Консультирует заместитель главного врача по лечебной работе Архангельской городской клинической поликлиники №1» Надежда Дубинина; 17 января с 14:00 до 16:00 – «Алкоголизм. Что делать?». Консультирует координатор сообщества анонимных алкоголиков Анна Легкоступ; 31 января с 15:00 до 16:30 – «Стоп, инсульт!». Консультирует врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии Архангельской областной клинической больницы, врач-паркинсолог Нина Хасанова. Нашли ошибку? Выделите текст,

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