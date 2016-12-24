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В январе по «телефону здоровья» можно будет узнать об алкоголизме и инсульте

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Суббота, 31 декабря, 03:43

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/31/48372.html

Общество

В январе по «телефону здоровья» можно будет узнать об алкоголизме и инсульте

В январе по «телефону здоровья» можно будет узнать об алкоголизме и инсульте
В первый месяц 2017 года областной «телефон здоровья» 8 (8182) 21-30-36 будет посвящен трём актуальным темам.

Расписание «Телефона здоровья» на январь:

11 января с 14:00 до 16:00 – «Задай вопрос по диспансеризации». Консультирует заместитель главного врача по лечебной работе Архангельской городской клинической поликлиники №1» Надежда Дубинина;

17 января с 14:00 до 16:00 – «Алкоголизм. Что делать?». Консультирует координатор сообщества анонимных алкоголиков Анна Легкоступ;

31 января с 15:00 до 16:30 – «Стоп, инсульт!». Консультирует врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии Архангельской областной клинической больницы, врач-паркинсолог Нина Хасанова.

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