Детям, живущим в специальном детском доме вручили новогодние подарки

К детишкам, проживающим в специальном детском доме, руководство и сотрудники УФСИН России по Архангельской области приехали вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ребята, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья была рады маленькому празднику, который организовали для них офицеры. Начальник архангельского УФСИН Алан Купеев лично приехал в детский дом, чтобы встретиться с его маленькими подопечными. Восторг малышей вызвали Дед Мороз и его помощница Снегурочка. Они водили с ребятами хоровод, слушали стишки и вручали сладкие подарки.

Костюм пирата, звездочета и даже Снегурочки, карнавальные маски пришлись по душе мальчишкам и девчонкам. Заинтересовали их и развивающие игрушки – яркие шнуровки ребята сразу попробовали завязать. Все эти костюмы и творческие работы были выполнены осужденными в рамках конкурсов «Новогодний креатив» и «Новогодний подарок», - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.