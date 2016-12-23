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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/30/48355.html

Общество

В Поморье подошла к концу акция «Письмо деду Морозу»

В Поморье подошла к концу акция «Письмо деду Морозу»
В акции, которая прошла в области уже в шестой раз, приняли участие ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – воспитанники социально-реабилитационных центров, дети из малоимущих семей.

С конца ноября члены  региональный Совет отцов собирали письма, в которых дети – от «дошколят» до 16-летних – писали о том, что хотели бы получить на Новый год. Особенность акции в том, что по её итогам ребята получают как раз то, что пожелали. В акции приняли участие более ста детей.

— Одна девочка из Каргополя учится играть на гитаре, но буквально перед завершением акции она у неё сломалась, – рассказал  ИА  «Регион 29» председатель Совета отцов Архангельской области Андрей Есипов. - Так в Каргополь отправилась новая гитара. Но, как правило, дети просят игрушки и спортинвентарь. Например, старший мальчик, у которого четверо братьев и сестёр, попросил лыжи. Одна девочка пожелала фотоаппарат-«мыльницу», чтобы учиться снимать, одна – магнитную доску.

27 ноября на традиционной благотворительной ёлке все подарки нашли своих адресатов. Кроме того, все без исключения гости праздника получили ещё один сюрприз – представление «Хранители новогодних чудес» от студентов колледжа культуры.

Мероприятие прошло при поддержке министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.

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