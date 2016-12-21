Новодвинский техникум украсили необычные снеговики

В холлах учебных корпусов Новодвинского индустриального техникума посетителей встречают снеговики, сделанные руками директора учебного заведения Натальи Тарасовой.

- На работу мне потребовалось всего четыре часа и 600 одноразовых стаканчиков, - рассказывает Наталья Сергеевна. - Это на двух снеговиков. Нижние шары из стаканов побольше, головы - поменьше. Колпачки, шарфики, носы и пуговицы - из других подручных материалов. Первого подобного снеговика я сделала себе в квартиру, он очень хорошо вписался в интерьер. Захотелось порадовать своих коллег и студентов.

Снеговики удались на славу и, действительно, придают холлам праздничный вид, а также поднимают настроению каждому входящему в Новодвинский индустриальный техникум, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.



