В Архангельске состоялся инструктаж нарядов полиции, заступающих на охрану города

В Архангельске на площади Мира состоялся инструктаж нарядов полиции, заступающих на охрану общественного порядка на территории города.

У полицейских проверили готовность к службе, внешний вид, экипировку, а также техническое состояние автотранспорта и средств связи. Начальник смены дежурной части городского УМВД проинформировал о состоянии оперативной обстановки не обслуживаемой территории, лицах, находящихся в розыске.

Особое внимание было сосредоточено на специфике охраны общественного порядка в Новогодние праздники, в период которых полицейские переведены на усиленный вариант несения службы.

На мероприятии в торжественной обстановке начальник УМВД России по городу Архангельску полковник полиции Валерий Шолохов вручил командирам двух архангельских народных дружин свидетельства о включении их в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.

Свидетельства получили Народная дружина Архангельского городского казачьего общества и Народная дружина имени Александра Невского, которая в этом году была организована в округе Варавино-Фактория.

По словам командира добровольной дружины Архангельского городского казачьего общества Данилы Масленникова, если раньше дружинников привлекали преимущественно на охрану общественного порядка, то внесение объединения в реестрдает возможность планово патрулировать улицы города совместно с сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.