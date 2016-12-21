В новогодние праздники в Северодвинске пройдет пять бесплатных массовых катаний

Сезон 2016 года 30 декабря завершает стадион «Энергия»: завтра с 18.00 до 21.00 открыт доступ на каток всем желающим.

1 января 2017 года бесплатный лёд будет на стадионах: «Север» с 10.00 до 16.00 и «Беломорец» с 12.00 до 16.00.

4 и 6 января с 15.00 до 19.00 откроется для всех любителей коньков хоккейный корт стадиона «Строитель». 7 января с 10.00 до 16.00 – каток стадиона «Север».

Информацию о работе пунктов проката и музыкальном сопровождении массовых бесплатных катаний можно получить у администрации спортивных учреждений.

Корт ДЮЦа открыт для всех желающих в свободное от хоккейных тренировок время по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 9.00 до 21.00; по остальным дням – с 16.00 до 18.00, сообщает пресс-служба администрация Северодвинска.