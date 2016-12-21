Новости дня

В Северном морском музее пройдет акция «Музей знакомит людей»

Выставка "Открытый Север" переехала в аэропорт

Активисты Северодвинска научились справляться со стрессом

В Архангельске кинолог задержал подозреваемого в грабеже

Мобильная версия 16+

Четверг, 29 декабря, 15:20

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/29/48346.html

Общество

Выставка "Открытый Север" переехала в аэропорт

Выставка "Открытый Север" переехала в аэропорт
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Выставка, подготовленная по результатам областного фотоконкурса, организованного туристско-информационным центром Поморья, разместилась в зале вылета архангельского аэропорта.

Кроме того, на первом этаже зала ожидания установлен киоск, где будет размещаться вся необходимая информация о туризме и отдыхе в Архангельской области, о главных достопримечательностях и интересных событиях.

—Через зал вылета аэропорта проходит более 1000 человек в сутки. Это прекрасная возможность познакомить с туристическим возможностями региона не на бегу и определить свои планы на следующий визит в Архангельск, – рассказала директор регионального ТИЦ Светлана Корницкая.

Туристско-информационный центр Архангельской области уже давно сотрудничает с аэропортом.

По результатам фотоконкурса «Открытый Север-2015» был создан видеоролик, который весь год можно было увидеть на информационных экранах главной областной воздушной гавани, а в залах прилёта и вылета были установлены стойки, на которых любой желающий бесплатно мог взять карты и буклеты о туризме и отдыхе в Архангельской области, - сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня 14:38

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Мел, сегодня 15:01

Дорогие на эту выставку билетики...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Бывший начальник "Автобазы №2" за кражу нескольких миллионов получил условный срокСегодня 12:09

Чемоданное настроение. Архангельскстат рассказал, что люди продолжают уезжать из регионаСегодня 10:45
5 комментариев

Архангельской спортшколе по плаванию присвоен статус школы олимпийского резерваСегодня 09:33
1 комментарий

Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали обществоВчера 14:17
8 комментариев

Александр Кульба, директор архангельского филиала Tele2: Этот год показал, что люди продолжают переходить с десктопов в мобильный интернетВчера 13:24

Реклама
Общество

В Северном морском музее пройдет акция «Музей знакомит людей»Сегодня 15:04

Активисты Северодвинска научились справляться со стрессомСегодня 14:31

Студенты САФУ пройдут обучение в испанском Университете КадисаСегодня 12:58
1 комментарий

Первые посылки, собранные участниками Марафона добрых дел, уже доставлены адресатамСегодня 12:46

В Архангельске прошло открытие "Золотой книги выпускника САФУ"Сегодня 11:04

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Чего вы ждете от 2017-го года?
Результаты
Новости рубрик

В Северном морском музее пройдет акция «Музей знакомит людей»

Активисты Северодвинска научились справляться со стрессом

Студенты САФУ пройдут обучение в испанском Университете Кадиса

Первые посылки, собранные участниками Марафона добрых дел, уже доставлены адресатам

В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет

Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества

Игорь Орлов: бюджет остается социальным

Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт

Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество

Архангельск: отставки и назначения декабря

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области

Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов

В Архангельске кинолог задержал подозреваемого в грабеже

В Плесецком районе задержан водитель, сбивший ребенка

Бывший начальник "Автобазы №2" за кражу нескольких миллионов получил условный срок

В Каргопольском районе в ДТП пострадала трехлетняя девочка

Житель Вельска предстанет перед судом за истязание несовершеннолетней падчерицы

Архангельской спортшколе по плаванию присвоен статус школы олимпийского резерва

«Родина» - «Водник»: на бога надейся, а сам не плошай

Баскетболисты первой команды САФУ лидируют в чемпионате АСБ

Александр Терентьев замкнул десятку сильнейших в Красногорске

Светлана Заборская в составе сборной России выступит в США

Ребята из Архангельской области спели в составе Детского хора России

В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"

В Архангельском театре драмы начались Новогодние представления

В Добролюбовке откроется выставка "Пернатые гости"

В Архангельске Андрей Кончаловский представил горожанам фильм «Рай»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2016

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru