Активисты Северодвинска научились справляться со стрессом

Учебный год активисты общественных организаций Северодвинска завершили на позитивной ноте - в центре развития НКО на улице Карла Маркса, 37 для них был организован обучающий семинар, на котором они познакомились с техниками, избавляющими от стресса.

Как пояснила начальник отдела общественных связей администрации Северодвинска Елена Орлова, эта тема для лидеров НКО очень актуальна. Всего в этом году городская администрация организовала 12 подобных обучающих семинаров. Они были посвящены самым различным направлениям. Это социальное проектирование, финансовая грамотность, презентационная и информационная деятельность НКО и многое-многое другое.Лидеры северодвинских социально ориентированных организаций активно участвовали во всех этих занятиях. Так, Ольга Гусарова (общественная организация «СПИН»), отмечает:

- Мы любим учиться, для нас очень важно проведение таких семинаров. Получение дополнительных знаний бесплатно и с учётом специфики нашей работы - это замечательно!С ней согласна и Жанна Аверинская (Северодвинское отделение ВОГ):

- Для нас, общественников, подобные семинары несколько больше, чем просто знания и освоение новых методик! Это возможность встретиться и обсудить свои дела, планы и перспективы. Мы встречаемся часто, и для нас это настоящая энергетическая подзарядка! Последний в этом году семинар был посвящён двум взаимосвязанным темам: это профилактика стресса и борьба с ним, а так же презентация себя как стрессоустойчивого и позитивного лидера НКО.

С северодвинцами работала молодой и интересный психолог из Санкт-Петербургского Центра НЛП Елизавета Гаврилова. По словам тренера, наши НКО показали себя с наилучшей стороны:- Участники много знают из курса популярной психологии. Аудитория показалась мне очень подготовленной, и это меня приятно удивило, - поделилась Елизавета.Подобные занятия запланированы и на следующий год.

- Мы видим, как важны нашим общественникам такие обучающие мероприятия. Они с одинаковым интересом ходят на семинары, посвящённые социальному проектированию, информационному продвижению и популярной психологии, - рассказала Елена Орлова. - Мы заканчиваем учебный год и входим в 2017-й без стресса! В этом нам помогли новые методики, представленные питерским тренером. И уже в январе мы начинаем новый цикл учёбы. Первый семинар будет посвящён вопросам социального проектирования. Ведь в самом начале года будет объявлен конкурс проектов для НКО, а значит, потребуются свежие креативные идеи!