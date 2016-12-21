Победителями стали студентки Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ, которым предстоит осваивать программы по журналистике и педагогике в испанском вузе в течение весеннего семестра, сообщает пресс-служба вуза.
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Четверг, 29 декабря, 15:20
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/29/48342.html
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Студенты САФУ пройдут обучение в испанском Университете Кадиса
По результатам конкурсного отбора среди российских университетов-участников программы Эразмус+ три студента САФУ получили право прохождения семестрового обучения в Университете Кадиса (Испания).
Победителями стали студентки Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ, которым предстоит осваивать программы по журналистике и педагогике в испанском вузе в течение весеннего семестра, сообщает пресс-служба вуза.
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ха-ха что сафу что ун-т Кадиса жуткие задворки аутсайдеры но верно говорят рыбак рабака видит издалека или два сапога пара да и кто еще в ЕС возьмет на учебу аутсайдеров- троечников- сафушник да и студни эти наверняка блатняки