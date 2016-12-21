Первые посылки, собранные участниками Марафона добрых дел, уже доставлены адресатам

Напомним, что в начале декабря детская организация «Юность Архангельска» объявила о старте традиционного Марафона добрых дел.

Его участникам предлагалось посетить детские дома, образовательные учреждения, работающие с людьми с ограниченными возможностями здоровья, преподнести подарки и сувениры, сделанные своими руками, а также выступить с творческими номерами, концертными театрализованными постановками и провести совместные творческие занятия и мастер-классы. Значительная часть акции заключалась в сборе вещей для социально-незащищенных групп населения.

Сейчас в адрес организаторов стали поступать фото-отчеты о проделанных делах: концертные программы, посильная помощь ветеранам, изготовление подарков и сувениров своими руками для детей из детских домов и одиноких престарелых.

И, конечно, первые посылки уже нашли своих адресатов. Целая машина подарочных наборов отправилась в Приморский комплексный центр социального обслуживания, расположенный на ул. Дачной. Часть собранных наборов была доставлена в социальную службу «Участие», специалисты которой осуществляют социальное обслуживание граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов по месту их проживания, выполняют уход и общаются с предоставлением различных видов услуг. 25 одиноких, практически никуда не выходящих их своей квартиры, пожилых людей получают в эти дня теплый привет от юных архангелогородцев.

В ближайшие дни все остальные праздничные посылки найдут свои адресаты, - сообщает пресс-служба городской администрации.