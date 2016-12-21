В Архангельске прошло открытие "Золотой книги выпускника САФУ"

На сегодняшний день в «золотую книгу» вошли имена 26 выпускников, среди которых герои СССР, ветераны Великой Отечественной войны, политики из Архангельской области, руководители научных сообществ, ректоры архангельских вузов.
После торжественного открытия «Золотой книги выпускника САФУ» все предприятия и организации смогут рекомендовать своих сотрудников для занесения в этот исторический документ. Как сообщили в ассоциации выпускников, на сегодняшний день подано уже более десяти заявок, сообщает пресс-служба САФУ.