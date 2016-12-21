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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/29/48338.html

Общество

В Архангельске прошло открытие "Золотой книги выпускника САФУ"

В Архангельске прошло открытие "Золотой книги выпускника САФУ"
Фото пресс-службы САФУ
Напомним, в «Золотую книгу выпускника САФУ» заносятся имена бывших студентов вуза, достигших значительных успехов в научной, профессиональной и творческой деятельности и внесших большой вклад в развитие университета, а также в изучение и освоение территорий Европейского Севера России и Арктики.

На сегодняшний день в «золотую книгу» вошли имена 26 выпускников, среди которых герои СССР, ветераны Великой Отечественной войны, политики из Архангельской области, руководители научных сообществ, ректоры архангельских вузов. 

После торжественного открытия «Золотой книги выпускника САФУ» все предприятия и организации смогут рекомендовать своих сотрудников для занесения в этот исторический документ. Как сообщили в ассоциации выпускников, на сегодняшний день подано уже более десяти заявок, сообщает пресс-служба САФУ.

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