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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/29/48335.html

Общество

Осужденные колонии в Коряжме изготовили снежного ангела

Осужденные колонии в Коряжме изготовили снежного ангела
Фото пресс-службы регионального УФСИН
В исправительной колонии №5 в Коряжме осужденные создали из снега фигуры. Ежегодно среди учреждений регионального УФСИН проводится творческое состязание "Снежные фантазии".

Весь декабрь отбывающие наказание в ИК-5 делали «заготовки» под будущие конкурсные работы - они трамбовали выпадающий снег и проливали его водой. Поистине монументальной получилась заготовка высотой порядка четырех с половиной метров и объемом порядка 20 кубических метров. Изготовление снежных фигур походила на работу скульптора – от глыб специальными приспособлениями отделялись лишние части. В итоге на фоне храма появился ангел, которого раскрасили, а нимб его сделали светящимся. Авторские задумки воплотились и в других работах – так осужденные создали филина и ледяные цифры будущего года.

По отзывам отбывающих наказание снежные скульптуры создают праздничную атмосферу и дарят хорошее настроение, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

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