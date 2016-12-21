Осужденные колонии в Коряжме изготовили снежного ангела

Весь декабрь отбывающие наказание в ИК-5 делали «заготовки» под будущие конкурсные работы - они трамбовали выпадающий снег и проливали его водой. Поистине монументальной получилась заготовка высотой порядка четырех с половиной метров и объемом порядка 20 кубических метров. Изготовление снежных фигур походила на работу скульптора – от глыб специальными приспособлениями отделялись лишние части. В итоге на фоне храма появился ангел, которого раскрасили, а нимб его сделали светящимся. Авторские задумки воплотились и в других работах – так осужденные создали филина и ледяные цифры будущего года.
По отзывам отбывающих наказание снежные скульптуры создают праздничную атмосферу и дарят хорошее настроение, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.