Видеокамеры наружного наблюдения заработали в Поморье в рамках проекта «Безопасный город»

В третьей декаде 2016 года в Архангельской области начали работать камеры наружного наблюдения, установленные в рамках Государственного контракта по модернизации (развитию) и внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»*. Наружное видеонаблюдение с функциями видеоанализа организовано в Архангельске, Северодвинске, Котласе и Приморском муниципальном районе, где проживает около половины населения региона.

Созданная система видеонаблюдения поможет службам, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах, в том числе в условиях плохой видимости, при высоких и низких температурах. Видеокамеры установлены в потенциально опасных участках населенных пунктов и в местах массового скопления граждан. Собранная видеоинформация поступает в режиме реального времени в высоком разрешении в единые диспетчерские службы.

Для соединения элементов системы видеонаблюдения и организации высокоскоростных каналов передачи данных до центров мониторинга также завершены работы по строительству волоконно-оптических линий связи к местам установки видеокамер.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Денис Матвеев отметил: «По контракту для взаимодействия служб общественной безопасности и поддержания порядка в пилотных зонах реализации проекта установлено 180 видеокамер. Под контролем будут находиться все уязвимые точки городской инфраструктуры населенных пунктов. Созданная система «Безопасный город» поможет городским оперативным службам быстро определять и оперативно реагировать на всякого рода нештатные ситуации».