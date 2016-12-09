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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/28/48324.html

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Общество

Александр Кульба, директор архангельского филиала Tele2: Этот год показал, что люди продолжают переходить с десктопов в мобильный интернет

Александр Кульба, директор архангельского филиала Tele2: Этот год показал, что люди продолжают переходить с десктопов в мобильный интернет
Чем жили в этом году сотовые операторы? Какие главные тенденции характеризуют этот год в телекоме Архангельской области? Об этом поговорим с директором архангельского филиала Tele2 Александром Кульбой.

-Чем для вас запомнился этот год?

Этот год показал, что люди продолжают переходить с десктопов в мобильный интернет. По данным аналитиков, в октябре мобильные телефоны впервые опередили компьютеры по объему интернет-трафика в мире. Нам всем проще и быстрее зайти на веб-сайт с телефона, а не с ноутбука.

Стремительно растет трафик мобильного интернета и в сети Tele2 Архангельской области. Для примера за год наши абоненты в регионе скачали более 1800 терабайт, то есть больше 1 миллиона фильмов в хорошем качестве, 3 миллиона серий любимого сериала или 6 миллионов часов прослушивания радио в Сети.

-А с чем на ваш взгляд связан такой рост трафика?

Мы развиваем техническую базу для сети скоростного интернета, запустили тариф «Беспредельно черный» с безлимитным интернетом. Еще в этом году в тарифы «Самый черный» и «Сверхчерный» для жителей Архангельской области включили безлимитное пользование мессенджером WhatsApp и соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. Эту же возможность можно подключить к другим тарифам через отдельную опцию.

-А почему такое внимание к мессенджерам?

Это важно. Мессенджеры теснят даже социальные сети. Они уже отобрали у SMS функцию отправки текстовых сообщений. А в этом году отбирают функционал и у социальных сетей. Здесь теперь общаются, ведут блоги, играют.  В Tele2 следят за трендом. Для взаимодействия с клиентами мы запустили каналы Tele2 в Viber и Telegram.

этом году Tele2 стала больше чем просто оператор связи. Вы стали продавать собственные брендированные смартфоны?

Да, мы запустили в этом году линейку операторских смартфонов Tele2 Mini, Tele2 Midi и Tele2 Maxi. И это связано еще с одним трендом. Люди отказываются от кнопочных телефонов и переходят на смартфоны. 49% абонентской базы Tele2 уже ими пользуются. И если раньше смартфоны были дорогими, то сегодня они дешевеют. Мы доказали это запуском собственных смартфонов. И они стали пользоваться огромным спросом. Так, Tele2 Mini - единственный операторский смартфон, попавший в ТОР-10 продаж смартфонов в стране.

-Tele2 выходит и в совсем другие сферы. Вы раздаете скидки и бонусы абонентам даже на разные покупки в магазинах?

Сегодня на стыке телекоммуникаций, интернета, банков реализуется множество новшеств. Смартфон теперь – это не только мобильная связь. Мы хотим, чтобы в придачу к SIM-карте наш абонент получал преимущества и выгоды в других сферах жизни. Так в этом году мы запустили программу: «Срывайте бонусы на свой вкус». Ее участники каждый день получают бонусы от наших партнеров: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино и многое другое.

- Финансовые услуги предоставлять не намерены?

Это, конечно, еще один тренд года. Заметно выросла популярность безналичных расчетов в интернете. Люди активно используют электронные деньги и электронные кошельки. Они чаще стали платить с телефона: переводить деньги на карты, покупать игры, книги в Сети, расплачиваться в онлайн-магазинах.

За год в Tele2 на Северо-Западе удвоилось число пользователей услуги «Платежи и переводы». Максимальный рост проникновения сервиса отмечен в том числе в Архангельской области. Уверен, это направление будет актуально и в следующем году. 

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