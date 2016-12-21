В Архангельске прошла губернаторская елка

В канун Нового года в столице Поморья проходят особенные праздники: для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Одним из главных таких событий стала губернаторская ёлка.

Маленьких зрителей принимал областной театр драмы имени М.В. Ломоносова. Ребят ждала игровая программа, в ходе которой они могли не только изготовить новогодние украшения, но и записать телевизионное новогоднее обращение к северянам.

Конечно же, главными героями праздника стали Снегурочка и Дед Мороз, которым ребята по большому секрету рассказали о своих планах на 2017 год. От имени губернатора Игорь Орлова с наступающим Новым годом детей поздравил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Окунуться в атмосферу волшебства ребята смогли на спектакле «Золотой ключик» от режиссёра Валерия Итименева. Кроме того, для каждого участника губернаторской ёлки был приготовлен сладкий подарок.

—Магию Нового года непременно должен ощутить каждый ребёнок, особенно это касается юных воспитанников детских домов и коррекционных школ, – рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – В этом году на новогоднем представлении в Архангельске собралось около 500 юных северян. Полноправными участниками праздника стали дети из семей, находящих в трудной жизненной ситуации.

Ещё одна губернаторская ёлка в эти же дни состоялась в Коряжме, - сообщает пресс-служба правительства области.