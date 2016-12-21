В Архангельске названы места для безопасного запуска салюта В Архангельской области определены места для безопасного запуска пиротехнических изделий в период проведения новогодних праздников. Всего отмечено 11 площадок, на которых поместятся 16700 человек. Список мест для безопасного запуска пиротехнических изделий в период проведения новогодних праздников: — Архангельск, Набережная Северной Двины (в районе площади Мира); — Архангельск, ул. Кировская, 27 (КЦ «Северный»); — Ленский район, с. Яренск ул. Набережная Подбельского (парк «Землячка»); — Ленский район, п. Урдома ул. К. Либкнехта (центральная площадь); — Котлас, ул. Мелентьева, 18 (городской парк); — Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, 27 (футбольное поле стадиона); — Каргополь, пл. Ивановская;— Северодвинск (сквер Ветеранов); — Северодвинск (квартал 150, пересечение пр. Морской — ул. Чеснокова); — Северодвинск (площадка 100 между Драмтеатром и ЦУМом); — Вельск (луг Ваймеш, напротив домов № 43-47 ул. Набережная). Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 13:48