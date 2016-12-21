В Архангельске названы места для безопасного запуска салюта

Список мест для безопасного запуска пиротехнических изделий в период проведения новогодних праздников:
— Архангельск, Набережная Северной Двины (в районе площади Мира);
— Архангельск, ул. Кировская, 27 (КЦ «Северный»);
— Ленский район, с. Яренск ул. Набережная Подбельского (парк «Землячка»);
— Ленский район, п. Урдома ул. К. Либкнехта (центральная площадь);
— Котлас, ул. Мелентьева, 18 (городской парк);
— Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, 27 (футбольное поле стадиона);
— Каргополь, пл. Ивановская;— Северодвинск (сквер Ветеранов);
— Северодвинск (квартал 150, пересечение пр. Морской — ул. Чеснокова);
— Северодвинск (площадка 100 между Драмтеатром и ЦУМом);
— Вельск (луг Ваймеш, напротив домов № 43-47 ул. Набережная).