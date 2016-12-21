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Среда, 28 декабря, 13:34
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/28/48312.html
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Читатели "Двины-Информ": в массовых отравлениях "боярышником" виноваты власть и сами люди
ИА "Двина-Информ" завершило опрос читателей, задав такой вопрос: "В Иркутской области более 70 человек умерли от отравления "боярышником". Как вы считаете, кто в этом виноват?»
46,30 % проголосовали за вариант "виновата власть, которая довела людей до нищеты". 36,11 считают, что в этой трагедии виноваты сами люди и "пить надо меньше". 14,81 % винят контролирующие органы, допустившие продажу, а 2,78 % ответили на наш вопрос философски: "Никто не виноват, это судьба".
Напомним, в результате массового отравления "бояряшником" в Иркутской области скончались 77 человек.
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