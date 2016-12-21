Читатели "Двины-Информ": в массовых отравлениях "боярышником" виноваты власть и сами люди

ИА "Двина-Информ" завершило опрос читателей, задав такой вопрос: "В Иркутской области более 70 человек умерли от отравления "боярышником". Как вы считаете, кто в этом виноват?»

46,30 % проголосовали за вариант "виновата власть, которая довела людей до нищеты". 36,11 считают, что в этой трагедии виноваты сами люди и "пить надо меньше". 14,81 % винят контролирующие органы, допустившие продажу, а 2,78 % ответили на наш вопрос философски: "Никто не виноват, это судьба".

Напомним, в результате массового отравления "бояряшником" в Иркутской области скончались 77 человек.