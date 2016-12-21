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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/28/48305.html

Общество

В Ломоносовском дворце культуры пройдет новогоднее гуляние "Волшебная ночь"

В Ломоносовском дворце культуры пройдет новогоднее гуляние "Волшебная ночь"
В новогоднюю ночь в 1 час 30 минут на площади около Дворца культуры жителей округа Варавино-Фактория встретят Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка-Зима.

Они поздравят собравшихся с наступившим Новым Годом и соберут гостей в праздничный хоровод.

Еще в программе: веселая танцевальная музыка, песни не под фонограмму, праздничное настроение и атмосфера большого праздника.

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