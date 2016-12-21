28 декабря в Поморье похолодает

Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Местами гололед. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, днем северо-западный и северный 8-13 м/с, в северных районах местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -3,-8°, ночью при прояснениях до -14°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части округа небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер северо-западный и северный 7-12 м/с; днем 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3,-8°, при прояснениях -11,-16°, - сообщает Северное УГМС.