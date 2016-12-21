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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/27/48297.html

Общество

В прошлом году в Поморье состоялось более 120 выставок

В прошлом году в Поморье состоялось более 120 выставок
В региональном министерстве культуры подвели итоги деятельности библиотек, музеев, театров и других учреждений сферы культуры за девять месяцев уходящего года.

В 2016 году государственные музеи Архангельской области представили более 120 выставок, 12 выставочных проектов, 33 передвижные выставки и шесть виртуальных музейных экспозиции.

Основными темами для новых экспозиций стали 75-летие «Дервиша» и Арктика. Одной из самых популярных выставок в Поморье стал проект Северного морского музея «Дервиш. Караваны победы». За три месяца эту выставку посмотрели более 1400 жителей и гостей Архангельска. В день открытия экспозиции музей посетила Принцесса Великобритании Анна с супругом.

Государственное музейное объединение стало частью большого проекта «Лики России». Музей изобразительных искусств взял на себя роль основной площадки этой всероссийской художественной выставки.

Напомним, что в рамках этого проекта в Архангельск прибыли полотна полутора тысяч художников. Его инициаторами стало региональное отделение Союза художников России. Последний раз выставка такого масштаба проводилась в Поморье более 50 лет назад.

Помимо «Ликов России», в 2016 году в Архангельске состоялось множество других уникальных выставочных проектов.

Это первая в Архангельске выставка Сергея Сюхина, известного скульптора и графика, создавшего любимый горожанами и туристами памятник Степану Писахову и норвежская выставка «Я создаю, я путешествую налегке». Это образовательные проекты, такие, как «Муза» и «Музей. Музыка. Дети». В последнем участвуют воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями.

Наиболее значимым для Архангельского краеведческого музея в 2016 году событием стало получение в дар уникальной коллекции, собранной Морской арктической комплексной экспедицией (МАКЭ), бессменным руководителем которой является Почётный полярник, кандидат физико-математических наук, доктор исторических наук, профессор Петр Боярский.

Чрезвычайно интересна и ценна часть коллекции, отражающая культуру ненецкого народа, состоящая из предметов, обнаруженных на Вайгаче, священном острове ненцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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