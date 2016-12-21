Итоги фестиваля «Виват, студент!» подведут в День российского студенчества

Официальная церемония закрытия молодежного фестиваля «Виват, студент!» состоится 25 января в кинотеатре Русь. Лучшие из лучших студенческих коллективов встретятся на одной площадке, чтобы еще раз продемонстрировать свои творческие возможности и поздравить друг друга с праздником Российского студента.

Напомним, что на протяжении последних трех месяцев более 10 студенческих команд соревновались в 6 конкурсных испытаниях: хореографическом, вокальном, театральном конкурсах, номинации «видеоработы» и «фотография», а также в конкурсе визитных карточек. Фестивальные работы, посвященные Году российского кино, оценивало жюри, в числе которых были деятели культуры и искусства Архангельской области, педагоги творческих коллективов, художественные руководители.

На протяжении всех конкурсных мероприятий итоги творческих соревнований Фестиваля держались в секрете. Имена победителей в творческих номинациях, а также названия лучших студенческих творческих объединений будут названы 25 января в 15.00 в кинотеатре «Русь» (Тимме, 7), - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.