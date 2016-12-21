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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/27/48295.html

Общество

Каргопольские школьники узнали об устройстве храма

Каргопольские школьники узнали об устройстве храма
Фото: https://vk.com/club82498228
Учащиеся каргопольской школы побывали на экскурсии в местном храме Рождества Иоанна Предтечи. Настоятель протоиерей Андрей Усачев рассказал детям об устройстве церкви и о православном этикете.

«Православие пришло на Русь из Византии, отсюда обилие латинских и греческих корней. Я объяснил ребятам, что слово "алтарь" переводится с латинского — "жертвенник", а "клирос" — жребий, "амвон" с греческого — "выступ, возвышение", "деисус" — "прошение, моление", "солея" — "ровное место", "аналой" — "подставка для икон и книг", — рассказал отец Андрей. — Дети очень благодарные слушатели. Они всегда задают много вопросов, живо воспринимают новую информацию. Им интересно, как устроен храм, как здесь все работает. Например, я показал ребятам кадило, объяснил, как его разжигать, куда класть ладан, дал подержать богослужебные книги. Детям хочется все потрогать, прочувствовать, и я позволяю им это делать».

Священник отметил, что на экскурсии в храм регулярно приходят воспитанники школ Каргополя и района. Приезжают ребята их Плесецка и Мирного, Архангельска и Северодвинска, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

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