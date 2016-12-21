Ночью в Архангельке работали 82 снегоуборочные машины

Перед дорожными службами Архангельска и дворниками стоит непростая задача – справиться с разбушевавшейся снежной стихией, не давая превратить дороги и дворы в непреодолимое препятствие.

По информации и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству Виталия Акишина, работа по очистке дорог и внутридворовых проездов идет круглосуточно. Пик работ придется на вторую половину дня, что позволит синхронизировать работу техники и дворников.

Как рассказал директор ЗАО «АГСУМ» Владимир Тихонов, в ночную смену на уборке снега работало 52 единицы техники, днем «вахту» несет 31 снегоуборочная машина.

Предприятие «Аркомхоз» выводит на дороги города в дневные часы 17 единиц техники, еще 30 снегоуборочных машин работало в ночную смену.

Для удобства пешеходов и водителей основная вывозка снега приходится на ночное время, чтобы не усиливать загрузку дорожной сети дополнительным транспортом, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.