Архангельские школьники приняли участие в спортивно-туристической игре

В канун Дня спасателя России в средней школе № 51 им. Ф.А. Абрамова состоялась открытая спортивно–туристическая игра «Спасик» для учеников 5-х классов городских школ.

В рамках игры ребята учились определять азимут и показывали свои умения в вязании спасательных узлов. Кроме того, юные архангелогородцы попробовали свои силы в надевании защитных костюмов ОЗК и Л-1 и в сборке противогазов, оказывали медицинскую помощь пятерым условно пострадавшим и доставляли их на носилках, волокушах и на одеяле в «лечебное учреждение».

В итоге первое место заняла команда школы № 37, вторыми стали ребята из команды школы № 43, а третьими - представители команды 5 «Б» класса школы № 51. Всех участников наградили грамотами местного регионального отделения Братства спасателей. Победители получили памятные подарки и подарочные сертификаты на приобретение туристического снаряжения, - сообщает пресс-служба городской администрации.