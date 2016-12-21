Архангельские школьники приняли участие в спортивно-туристической игре

В рамках игры ребята учились определять азимут и показывали свои умения в вязании спасательных узлов. Кроме того, юные архангелогородцы попробовали свои силы в надевании защитных костюмов ОЗК и Л-1 и в сборке противогазов, оказывали медицинскую помощь пятерым условно пострадавшим и доставляли их на носилках, волокушах и на одеяле в «лечебное учреждение».
В итоге первое место заняла команда школы № 37, вторыми стали ребята из команды школы № 43, а третьими - представители команды 5 «Б» класса школы № 51. Всех участников наградили грамотами местного регионального отделения Братства спасателей. Победители получили памятные подарки и подарочные сертификаты на приобретение туристического снаряжения, - сообщает пресс-служба городской администрации.