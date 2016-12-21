Живущие в сети. Влад Черножуков

«Двина-Информ» и оператор Tele2 продолжают общаться с активными архангелогородцами, ценящими качественную связь и высокую скорость передачи данных в смартфоне. О том, как интернет и технологии связаны с их жизнью, герои рассказывают в проекте «Живущие в сети».

Сегодня наш гость – Влад Черножуков, человек, занимающийся продвижением компаний в интернете. Такая работа напрямую зависит от скорости и качества связи. Мы поговорили с Владом о том, как прочно интернет вошел в нашу жизнь.



Расскажите немного о своей работе?

Я маркетолог, но не провожу промо-акции в торговых центрах и не рисую макеты билбордов. Мы с командой формируем информационное поле вокруг компаний в интернете. Например, можем привлечь потенциальных покупателей в бизнес-аккаунты наших клиентов в сети Instagram или во «ВКонтакте». Запускаем для этого онлайн-акции или применяем специальные автоматизированные системы. Маркетинговые инструменты для интернета развиваются стремительно, поэтому это очень увлекательная и динамичная работа.

Что лежит в вашей сумке?

Я недавно навел в ней порядок, теперь там только самое нужное. Предпочитаю носить с собой небольшую сумку, а если нужен ноутбук, беру его в отдельном кейсе. Сейчас же в сумке минимальный набор выживания в городе: телефон, планшет, дополнительная батарея для гаджетов, кошелек, паспорт, визитки, ручка и наушники.

Носите дополнительное зарядное устройство, потому что много сидите в интернете?

Да, я всегда онлайн, пока не сплю. Как-то раз пропал дома интернет, сел за компьютер и не знал, чем за ним заняться без доступа в Сеть. Для работы интернет нужен всегда. Все рабочие и личные файлы храню в «облаке», вообще все что технически возможно переместить в интернет – там!

Как вы справляетесь с ежедневными задачами, используете ли системы организации времени?

Основной инструмент – стандартный «Календарь» в iPhone. В него заношу все задачи, которые могу привязать по времени. Задачи синхронизируются через интернет, а значит можно смотреть дела на любом другом устройстве или назначать совместные задачи с коллегами. Приложение Todoist для записи задач, которые пока не знаю куда привязать по времени. Стандартная программа «Заметки» на iPhone – здесь я храню наброски идей, планов, задач. И AmoCRM – система учета клиентов и сделок. Все клиенты, их статусы, все онлайн и с доступом через приложение в телефоне.

Какие приложения помогают вам экономить время или деньги?

В моем телефоне пять рабочих столов с приложениями на все случаи жизни. Конечно, не всеми пользуюсь каждый день, а некоторыми и не каждый месяц, но все они экономят время. Стараюсь иметь ко всему доступ с телефона, а лучше специальную программу, чтобы любые задачи можно было сделать в пути или в кафе. Часто компьютера нет под рукой. Вызов такси, проверка статусов рекламных кампаний, просмотр данных по клиентам, работа с файлами из «облака» – все можно сделать с телефона. Но у 95% приложений отключены уведомления, так что не надо думать, что я всегда смотрю в смартфон. Просто люблю, когда все под рукой.

Какими соцсетями пользуетесь?

«ВКонтакте», Instagram, YouTube – приоритетные для меня площадки. Но вообще зарегистрирован я почти везде. Профессиональная необходимость. Еще очень нравится Telegram – прогрессивный мессенджер, который в скором времени заменит часть социальных сетей.

Решать рабочие вопросы со смартфона, общаться в социальных сетях, делиться фотографиями может любой житель Архангельской области с помощью тарифа с безлимитным интернетом от Tele2 «Беспредельно чёрный». Тариф включает безлимитный доступ к Сети, 200 SMS, 200 минут для звонков на все телефоны области и номера Tele2 Россия за 340 рублей в месяц.

Также для активных пользователей Сети на тарифах «Самый черный» и «Сверхчерный» Tele2 предоставляет бесплатный доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и безлимитное пользование мессенджером WhatsApp.

Ранее на эту тему: Живущие в сети. Алексей Чилибанов