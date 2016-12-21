Под Северодвинском стали разбирать аварийные мосты

Предполагаемый бывший владелец сооружений - северодвинский леспромхоз. В процессе приватизации предприятия объекты никому не переданы, заброшены.

Последний поддерживающий ремонт подъёмов и спусков с пешеходных мостов выполнен в 2012 году силами СНТ «Уйма».Также силами дачников установлены железобетонные плиты, значительно увеличившие нагрузки на несущие конструкции. Но без покрытия из плит проход по мостам был бы невозможен.В 2012 году сооружения обследовала специализированная организация и признала их аварийными, не подлежащими восстановлению.

В конце июля 2016 года решением комиссии администрации Северодвинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о сносе мостов.Согласно условиям муниципального контракта, до конца года сооружения должны быть разобраны частично: со стороны города и со стороны дачных товариществ. Будут выставлены ограждение и аншлаги с надписью, предупреждающей об опасности перехода по мостам, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.