27 декабря в большинстве районов Поморья пройдет мокрый сильный снег

Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, мокрый снег, ночью местами сильный. Местами гололед, налипание мокрого снега, слабая метель. Ветер южный и юго-западный, днем в северных районах западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4,+1°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части округа снег, местами метель, гололед. Ветер юго-западный и южный, на западе округа юго-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха 0,-5°, ночью при прояснениях до -10°.