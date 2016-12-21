В новогоднюю ночь в Архангельске будет работать восемь автобусных маршрутов 31 декабря автобусы муниципальных маршрутов будут работать до 20.30-21.00 с сокращенным выходом в вечернее время. 2 и 3 января движение автобусов будет осуществляться по сокращенным графикам, а с 4 января по графикам выходного дня. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 14:31