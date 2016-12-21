2 и 3 января движение автобусов будет осуществляться по сокращенным графикам, а с 4 января по графикам выходного дня.
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Понедельник, 26 декабря, 17:54
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/26/48267.html
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В новогоднюю ночь в Архангельске будет работать восемь автобусных маршрутов
31 декабря автобусы муниципальных маршрутов будут работать до 20.30-21.00 с сокращенным выходом в вечернее время.
2 и 3 января движение автобусов будет осуществляться по сокращенным графикам, а с 4 января по графикам выходного дня.
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А какие именно восемь маршрутов будут работать в новогоднюю ночь?