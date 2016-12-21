На «Звездочке» завершился ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов»

В ходе работ на «Маршале Устинове», начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые.

Объективные трудности ремонта «Маршала Устинова», связанные с отсутствием построечной документации, эскалацией объема работ, сложными решениями по комплектации систем и оборудования, потребовали от «Звездочки» напряженной работы по подготовке производства, изготовлению технологической оснастки, работе с контрагентами, поставляющими оборудование критических для эксплуатации корабля систем. Опыт, полученный «Звездочкой» в ходе выполнения контракта на ремонт «Маршала Устинова», позволит выполнить сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров «Москва» и «Варяг».

В конце октября «Маршал Устинов» вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля.

По итогам проведенных испытаний командующий Северным флотом ВМФ РФ вице-адмирал Николай Евменов объявил благодарность коллективу Центра судоремонта «Звездочка».В субботу 24 декабря корабль покинул акваторию «Звездочки» и взял курс на Североморск - главную базу Северного флота.