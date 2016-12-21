В Архангельске прошли "Кадетские старты"

Спасти учителя, получившего травму головы, добраться по веревке до потолка, пройти несколько десятков метров со связанными ногами – эти и многие другие задания приготовили для архангельских школьников организаторы соревнований «Кадетские старты».

Соревнования, в которых приняли участие учащиеся кадетских классов спасательной направленности из школ №№ 2, 9, 28, 43, 51, 93, прошли сегодня впервые на базе Северного Арктического Федерального университета.

В Архангельской области кадетские формирования созданы в 64 школах практически всех районов области. Это 59 кадетских классов и 6 кружков «Юный спасатель», 11 кадетских классов и 15 кружков «Юный пожарный», в которых занимается более 1800 учащихся. Ежегодно кадеты принимают участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель», победители которых выезжают на соревнования в другие регионы России.

За несколько лет кадетства школьники получают серьезную подготовку: обучаются работе с пожарным и спасательным оборудованием, альпинистским снаряжением, выживанию в условиях дикой природы, учатся ориентироваться на местности, оказывать первую помощь.

К организации детских соревнований спасатели подходят с выдумкой, чтобы на каждом этапе была не только отработка практических навыков, но и присутствовал элемент игры. На этот раз организатор «Кадетских стартов», сотрудник Главного управления МЧС России по Архангельской области Сергей Порохин, как всегда, постарался на славу.

Подростков ждал целый ряд сложных, но интересных задач. В пожарной эстафете нужно было не просто на скорость надеть боевую одежду, но и пробежаться по залу вприсядку и проползти по-пластунски. Затем – вязка альпинистских узлов. Булинь, восьмерка, встречный – на то, чтобы смастерить каждый из этих хорошо знакомых каждому спасателю узлов, школьникам отводилось всего несколько секунд. Ребятам пришлось побывать в буквальном смысле в одной связке – все члены команды были связаны в один «узел», и словно гигантская сороконожка, должны были наперегонки пропрыгать через весь зал.

Много ли вы знаете людей по специальности «жумарщик»? А кадеты знают, и сами преуспели в этом нелегком деле! В конкурсе на лучшего жумарщика приняли участие наиболее опытные представители каждой команды, лучше всех умеющие общаться с альпинистским снаряжением. Жумар – это механизм для подъема по веревке, с его помощью жумарщики поднялись к самому потолку. Победа досталась самому быстрому. Умение пользоваться «альпухой» пригодилось и в перестёжке – когда при помощи карабинов нужно было пройти веревочную трассу с узлами.

Потеряться в учебном корпусе, оказывается, можно не хуже, чем в лесу. В задании по ориентированию на местности кадетам раздали бумажные карты с нанесенными на них знаками. Используя карту, детям нужно было найти в коридорах и кабинетах все отмеченные точки.

Умение перевязать рану – неотъемлемая часть работы спасателя. Ребятам задали непростой сценарий: руководитель команды получил открытую черепно-мозговую травму, необходимо наложить пострадавшему повязку «шапочка Гиппократа» – эта повязка применяется при ранениях теменной части головы.

Ну и какие же соревнования без надеваний противогазов и прорезиненных костюмов химзащиты Л-1? А когда стекла у противогазов заклеены, и надо найти и спасти пострадавшего в помещении со множеством преград из веревок и стульев, задание становится вдвойне увлекательным.

Во время выполнения этапов судьи оценивали не только скорость, но и, что самое главное, правильность выполнения задания.

Стоит отметить стремление к победе команды школы №43 – до первого места, которое в упорной борьбе выбила школа №51, им не хватило 1 балла. Третье место – у команды школы №28.