Памятник Сталину в Архангельске открыли. Было малолюдно

В Архангельске на частной территории (Гагарина, 44, корпус 2) сегодня торжественно открыли памятник Иосифу Сталину. Народу собралось не очень много, хотя планировалось несколько сотен.

По словам участников митинга, памятник получился достойным. «Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник – символ, призванный сплотить российский народ», - подчеркивал ранее депутат Архгордумы от КПРФ Александр Афанасьев.

Мнения людей по поводу установки монумента были разными. Но в комментариях в Интернете преобладает стеб. "Правильное место для памятника! На задворках", "Еще надо Берии в лесах поставить" и так далее.

Ранее губернатор Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш выступили против памятника. Общественные слушания по этому поводу закончились скандалом.