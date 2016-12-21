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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/24/48243.html

Общество

Памятник Сталину в Архангельске открыли. Было малолюдно

Памятник Сталину в Архангельске открыли. Было малолюдно
В Архангельске на частной территории (Гагарина, 44, корпус 2) сегодня торжественно открыли памятник Иосифу Сталину. Народу собралось не очень много, хотя планировалось несколько сотен.

По словам участников митинга, памятник получился достойным. «Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник – символ, призванный сплотить российский народ», - подчеркивал ранее депутат Архгордумы от КПРФ Александр Афанасьев.

Мнения людей по поводу установки монумента были разными. Но в комментариях в Интернете преобладает стеб. "Правильное место для памятника! На задворках", "Еще надо Берии в лесах поставить" и так далее. 

Ранее губернатор Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш выступили против памятника. Общественные слушания по этому поводу закончились скандалом.

Алексей Морозов, Сегодня 14:41

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Комментарии
Инфо, сегодня 15:27

Так у всей еДыры(не говоря уже о этих фигурантах) от упоминания о Иосифе Виссарионовиче Сталине наступает /медвежья болезнь/, потому как .ыло в пуху и т.п., так что пусть тусуются в САФЕшке, кстати, тоже с фигуранткой подобной им.

гость, сегодня 15:33

Кто такие Орлов и Годзиш .Снимут их и через пару лет народ их забудет ,а через десяток лет кроме родственников и помнить не кто не будет .А Сталин это фигура мирового масштаба .

Уважаемый, сегодня 15:52

НА Помойке открыли-))там ему и место

Уважаемый, сегодня 16:00

чудик у микрофона уморил своей вертухайско-революционной мордой.Клоун
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