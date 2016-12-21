Памятник Сталину в Архангельске открыли. Было малолюдно

По словам участников митинга, памятник получился достойным. «Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник – символ, призванный сплотить российский народ», - подчеркивал ранее депутат Архгордумы от КПРФ Александр Афанасьев.
Мнения людей по поводу установки монумента были разными. Но в комментариях в Интернете преобладает стеб. "Правильное место для памятника! На задворках", "Еще надо Берии в лесах поставить" и так далее.
Ранее губернатор Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш выступили против памятника. Общественные слушания по этому поводу закончились скандалом.
Так у всей еДыры(не говоря уже о этих фигурантах) от упоминания о Иосифе Виссарионовиче Сталине наступает /медвежья болезнь/, потому как .ыло в пуху и т.п., так что пусть тусуются в САФЕшке, кстати, тоже с фигуранткой подобной им.
Кто такие Орлов и Годзиш .Снимут их и через пару лет народ их забудет ,а через десяток лет кроме родственников и помнить не кто не будет .А Сталин это фигура мирового масштаба .
НА Помойке открыли-))там ему и место
чудик у микрофона уморил своей вертухайско-революционной мордой.Клоун