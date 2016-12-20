Елка уже установлена. Близится к концу работа по украшению главного символа Нового года. И в воскресенье на радость детям и взрослым елка засияет огнями, создавая новогоднее настроение горожанам.
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Суббота, 24 декабря, 17:15
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/24/48238.html
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В Архангельске засияет главная новогодняя елка
В воскресенье, 25 декабря в 16.00 на площади перед зданием городской Администрации зажгутся огни на главной елке Архангельска.
Елка уже установлена. Близится к концу работа по украшению главного символа Нового года. И в воскресенье на радость детям и взрослым елка засияет огнями, создавая новогоднее настроение горожанам.
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