На северодвинском Севмаше дан старт строительству атомной подлодки «Князь Пожарский»

В стапельном цехе состоялась торжественная церемония закладки этого корабля. Мероприятие приурочено к 77-летию верфи (официальная дата основания предприятия — 21 декабря 1939 года).

В церемонии приняли участие руководство Военно-морского флота РФ, Военно-промышленной комиссии, Государственной Думы, Объединённой судостроительной корпорации, АО «ПО «Севмаш», АО ЦКБ морской техники «Рубин», правительства Архангельской области.

Доклад генерального директора Михаила Будниченко о закладке АПЛ в режиме телеконференции принял первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко. Трансляция велась с Севмаша на дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень).

«Князь Пожарский» станет восьмой атомной подводной лодкой, завершающей линейку атомоходов проекта «Борей» и пятой в линейке АПЛ проекта «Борей-А».

Проектант — конструкторское бюро морской техники «Рубин» (г. Санкт-Петербург).

— Безусловно, на этом мы не останавливаемся, — отметил заместитель Главнокомандующего ВМФ Виктор Бурсук. — Кораблестроение, как и любая другая сфера, движется в эволюционном процессе. ЦКБ морской техники «Рубин» по заданию Военно-морского флота работает над созданием нового ракетоносца, который будет строить прекрасное предприятие «Севмаш», гордость нашей страны.

На церемонии генеральный директор предприятия Михаил Будниченко был награждён медалью «За морские заслуги в Арктике», а общество — Почётной грамотой Совета Федерации.

Группировка кораблей этой серии, вооружённых ракетным комплексом «Булава», составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Три атомные подводные лодки проекта «Борей» — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — уже переданы ВМФ и сейчас несут службу по программе флота. Головной ракетоносец серии «Борей-А» «Князь Владимир» заложен на Севмаше в 2012 году в присутствии президента Владимира Путина. Три других корабля проекта — «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» — также строятся на предприятии, сообщили в пресс-службе АО «ПО «Севмаш».