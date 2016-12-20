В Котласе прошел творческий фестиваль для особенных детей «Созвездие мечты»

С 10 ноября по 15 декабря в Котласе проходил первый открытый муниципальный инклюзивный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие мечты».



В фестивале приняли участие более 70 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

В рамках фестиваля прошли танцевальные мастер-классы и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Ребята с ограниченными возможностями продемонстрировали свои неограниченные способности в нескольких прикладных номинациях фестиваля: фотоконкурсе «Особый взгляд на мир», конкурсе декоративно-прикладного творчества «Волшебных рук мастерство», и конкурсе изобразительного искусства «Мой любимый мультфильм».

Завершением фестиваля стала концертная игровая интерактивная развлекательная программа, с одноименным названием «Созвездие мечты», сообщает пресс-служба администрации Котласа.