Северодвинцы посетили необычные уроки истории

Необычные уроки истории Первой и Второй мировых войн провели члены военно-исторического клуба «Северная Двина». Слушателей знакомили с предметами солдатского быта, рассказывали о тонкостях военного обмундирования.

Например, что такое портупея, и почему у одних солдат были стеклянные фляжки, а у других - алюминиевые. Желающие могли примерить солдатскую форму. Эти занятия вызвали большой интерес у школьников, студентов и работающей молодёжи.Вещи, которые демонстрировали ребятам, являются частью личных коллекций Г.Л. Дубинина, Е.К. Чивиксиной, К.С. Хлопиной, И.А. Савченко. Частично экспонаты предоставлены из коллекции клубов - участников фестиваля «Северодвинский десант:Победители».

Заключительный в этом году урок пройдёт 25 декабря в войсковой части ракетчиков, он будет организован для курсантов и офицеров, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.