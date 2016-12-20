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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/23/48214.html

Общество

В Архангельске развернутся снежные баталии

В Архангельске развернутся снежные баталии
Снежные баталии «Юкигассен» в Архангельске развернутся 7 и 8 января с 11.00 до 15.00 в рекреации набережной Северной Двины в районе площади Мира. К участию приглашаются команды горожан.

Юкигассен (в переводе с японского - снежная битва) – командная игра в снежки по правилам. Этот новый увлекательный вид спорта возник в японском городе Собэцу из обычной игры в снежки в 1988 году. Сейчас в Юкигассен играют уже не только в Японии, но и в Канаде, США, Австралии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Голландии. В России турниры проходят лишь в Мурманске и Архангельске.

Но от этого новый вид спорта не теряет свою зрелищность. Снежные баталии собирают множество зрителей и участников со всего мира.

Предстоящий турнир «Юкигассен» в Архангельске станет международным. Для участия в играх в столицу Поморья прибудет команда норвежского города-побратима Архангельска Варде, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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