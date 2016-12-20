В колонии Вельска к Новому году снимут урожай зеленого лука

На подсобном хозяйстве исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) начала функционировать круглогодичная теплица.

Овощи закрытого грунта в весенне-летний период в учреждении выращивают постоянно. В этом году здесь появилась всесезонная теплица. Был произведен демонтаж одной из имеющихся – возведено новое основание, проведено покрытие современным укрывным материалом, подключены системы освещения и отопления. В настоящее время силами осужденных на площади 72 квадратных метров высажен лук. К новогодним праздникам будет проведен сбор первого урожая. Уже в феврале будущего года здесь будут высажены огурцы.

Выращенная на подсобном хозяйстве ИК-14 продукция идет в столовую исправительного учреждения - это позволяет разнообразить меню свежими овощами, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.