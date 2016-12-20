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Жители Архангельска напишут Всероссийский правовой диктант

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Пятница, 23 декабря, 10:41

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/23/48208.html

Общество

Жители Архангельска напишут Всероссийский правовой диктант

Жители Архангельска напишут Всероссийский правовой диктант
24 декабря в корпусе Высшей школы экономики, управления и права пройдет Всероссийский правовой диктант. Он начнется в 11.00 в аудитории 202.

В современном российском обществе проблема правовой грамотности граждан стоит как никогда остро. Всероссийский правовой диктант даст возможность каждому желающему испытать себя и составить личный правовой портрет с оценкой ситуации, рисками и возможностями.

Проект реализуется силами четырех организаций: «Деловой России», «Европейской юридической службы», РЭУ имени Г. В. Плеханова и Фонда развития моногородов. На основе данных диктанта организаторы разработают рекомендации и предложения для органов власти по системному улучшению качества правовой грамотности среди граждан России.

Для участия требуется предварительная регистрация: отправьте информацию о себе (ФИО, возраст, вид профессиональной деятельности, город, контактный телефон и e-mail) на адрес электронной почты pravdictant@mail.ru.

По итогам диктанта каждый участник получит персональный правовой портрет и сертификат на свою электронную почту, сообщает пресс-служба САФУ.

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