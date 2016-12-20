В праздники водителей Поморья проверят на трезвость

С 23 декабря по 8 января пройдёт специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Его главная цель — пресечение правонарушений в области дорожного движения.

В этот период проверки водителей на состояние опьянения будут проводиться в массовом порядке.

Госавтоинспекция Архангельской области обращается ко всем жителям региона и просит быть благоразумными и во избежание жертв на дороге не садиться за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии, а воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.

Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите данную информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 41-27-44, 69-08-03 или воспользуйтесь ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «ВКонтакте». Для этого требуется написать сообщение, в котором указать марку машины, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения объекта. Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, а затем передаётся нарядам ДПС.

Автомобилистам также следует помнить, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена административная и уголовная ответственность. В первом случае за нетрезвую езду водитель может быть лишён «прав» на срок от 1,5 до 2 лет. Также ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 прим. 1 УК РФ, сообщает пресс-служба УГИБДД по Архангельской области.