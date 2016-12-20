В новогоднюю ночь в Архангельске будут дежурить 140 сотрудников полиции и нацгвардии

В городской администрации состоялось заседание комиссии по противодействию терроризму и экстремизму.

Главным вопросом повестки дня стало обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в новогодние и рождественские праздники.

Как сообщил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) городского УВД Владислав Леонардов, в ночь с 31 декабря на 1 января, а также во время рождественских праздников сотрудники правоохранительных органов перейдут на усиленный режим несения службы. Только в новогоднюю ночь обеспечивать порядок и безопасность на городских улицах будут 140 полицейских и сотрудников Национальной гвардии.

Ежедневно будет организовано дежурство руководящих работников городского УВД, дополнительных оперативно-следственных групп.

За порядком во время проведения массовых мероприятий наблюдение будет вестись в том числе с помощью видеокамер наблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город», внедрение которого уже доказало свою эффективность, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.



