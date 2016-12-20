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В новогоднюю ночь в Архангельске будут дежурить 140 сотрудников полиции и нацгвардии

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Четверг, 22 декабря, 23:34

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/22/48200.html

Общество

В новогоднюю ночь в Архангельске будут дежурить 140 сотрудников полиции и нацгвардии

В новогоднюю ночь в Архангельске будут дежурить 140 сотрудников полиции и нацгвардии
В городской администрации состоялось заседание комиссии по противодействию терроризму и экстремизму.

Главным вопросом повестки дня стало обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в новогодние и рождественские праздники.

Как сообщил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) городского УВД Владислав Леонардов, в ночь с 31 декабря на 1 января, а также во время рождественских праздников сотрудники правоохранительных органов перейдут на усиленный режим несения службы. Только в новогоднюю ночь обеспечивать порядок и безопасность на городских улицах будут 140 полицейских и сотрудников Национальной гвардии.

Ежедневно будет организовано дежурство руководящих работников городского УВД, дополнительных оперативно-следственных групп.

За порядком во время проведения массовых мероприятий наблюдение будет вестись в том числе с помощью видеокамер наблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город», внедрение которого уже доказало свою эффективность, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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