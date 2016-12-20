В Северодвинске будет работать зимняя ярмарка

23 декабря на "Вертолетке" откроется зимняя ярмарка. Организаторы обещают не только большой выбор елей и новогодних игрушек, но и сувенирную продукцию и вкусности к столу. Новинкой этого сезона станет тушёнка из оленины, которую привезут торговцы из Нарьян-Мара.

Всего в Северодвинск приедут около 30 торговцев из Архангельска, Котласа, Вологды, Каргополя и даже из Узбекистана. С собой везут специи, мёд, колбасу, вологодское масло. Также будет много продукции с символом предстоящего года: петушок будет красоваться на козулях, магнитах, скатертях и полотенцах, будут и наборы постельных принадлежностей. Будут представлены и продукты северодвинских производителей.

Также по традиции развернутся бесплатные социальные ряды, чтобы и бабушки могли продать тёплые варежки, а также соленья и варенья.

Работать ярмарка будет с пятницы по понедельник включительно.