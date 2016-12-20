В Архангельске Сергей Рубинштейн примерил новую модель эксзоскелета

Презентация апргрейд-версии прибора состоялась на рабочем месте Сергея — в боулинг-центре, которым он руководит.

Под грохот шаров и треск кеглей «пилот» рассказал о преимуществах новой модели над старой.

— Он более мобильный, в нём усовершенствована пятка, а значит идти легче. Больше напоминает ходьбу настоящего человека, предыдущая модель была более роботизированной, — рассказал Рубинштейн. — Ремни тоже усовершенствованы: они надёжно держат спину. Если я иду по плоской поверхности, а не по ступеням, я чувствую себя в нём очень комфортно. Я мог бы в течение дня пользоваться им дома, в офисе или в кафе.

Весь реабилитационный комплекс весит 23 килограмма, но, по словам Сергея Рубинштейна, этот вес не ощущается:

«Ты идёшь в нём, то есть, тебя несёт робот. Ты лишь помогаешь себе отталкиваться вправо-влево, задаешь направление, головой участвуешь в пилотировании этого робота. Я хожу в экзоскелете совершенно без посторонней помощи. Лишь потому, что эта модель экспериментальная, меня страхуют».

Вообще сейчас Сергей надевает экзоскелет — но не эту, а прежнюю версию, — трижды в неделю, когда он, как и другие 18 «пилотов», приходит на тренировки.

«Это принципиально другой подход к ходьбе»

Основатель проекта и директор ООО «ЭкзоАтлет» Екатерина Березий пояснила, почему понадобилось привозить новую версию реабилитационного прибора в столицу Севера:

«Архангельская область — это первый регион, который приобрёл экзоскелет в марте 2016 года, поэтому мы с радостью привезли сюда новую версию, чтобы показать нашим коллегам из Северного медуниверситета и Сергею, как одному из самых активных „пилотов“, новые возможности этой версии прибора».

— Как опыт нашего региона по внедрению экзоскелета помог в разработках новой версии?

— Архангельск очень активно участвовал в разработках новой версии. Коллеги из СГМУ и Елена Бондаренко, в частности, активно сотрудничали с нашими инженерами по созданию модели сервисного сопровождения. Благодаря тому, что Елена Георгиевна вместе с Сергеем и другими «пилотами» прошла большой путь, мы поняли, какие преимущества даёт «Экзоатлет» за короткий период — 14 дней госпитализации.

Екатерина Беризий рассказала об инновациях нового экзоскелета с позиции разработчика:

«Это принципиально другой подход к ходьбе. Эта версия эргономически другая: и с точки зрения походки, и с точки зрения настройки для врачей. Здесь более удобная конструкция ремней, более комфортная и настройка под пациентов разного роста и веса, очень надёжные стельки, с которыми удобно надевать ботинки. Сейчас у „пилотов“ есть возможность ходить максимально похоже на то, как ходят обычные люди. Это важный шаг в сторону развития экзоскелета для пациентов после инсульта. С точки зрения неврологов, очень важно, как человек ставит ногу: важно, чтобы мы сначала ставили ногу на пятку, а потом совершали перекат на носок. Этот кажущийся несущественным момент с точки зрения робототехники очень важен».

Кроме того, новая модель — гораздо менее шумная.

— Теперь он очень тихо шуршит, — сказала Березий. — Следующие версии будут совсем бесшумными, как электромобили, которые сейчас, наоборот, делают чуть более шумными, чтобы пешеходы их слышали.

Уже сейчас компания занимается разработкой следующих версий, которых будет несколько. А пока, как отметила Екатерина Березий, экзоскелет уже может потихоньку появляться дома у людей.

— Те медики, которые уже научили своих пациентов пользоваться «Экзоатлетом», могут предлагать им использовать его в домашних условиях, могут давать в аренду, — пояснила основатель проекта. — Пациенты могут приобретать его в случае, если врачи готовы оказывать медицинское сопровождение. У нас есть специальный интерфейс, благодаря которому врачи, находясь в клинике, могут следить за тренировками пациентов дома. С нашей точки зрения, всё готово для того, чтобы «юзеры» могли применять экзоскелет в домашних условиях.

Об этом пишет ИА "Регион 29".