В Архангельске открыто шесть бесплатных катков На сегодняшний день горожане могут бесплатно в комфортной обстановке покататься на коньках на 6 ледовых площадках: у дома 4 на улице Химиков, в поселке Силикатчиков, на стадионе «Волна», у ФОК «Росток», 2 катка залито у ИДЮЦ. Всего планируется организовать работу 15 ледовых площадок. При этом каждый каток будет освещен, а его посетители смогут воспользоваться услугами проката коньков, сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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