Пророчество Венички Ерофеева, или почему мрут с боярышника

Всю Россию потрясла нелепая трагедия в Иркутске. Более 60 человек умерло… после приема внутрь наружного препарата под названием «Боярышник». Виноваты "торгаши и спекулянты", нищета и неопределенность или банальная беспечность, а попросту людская дурь?

В иркутской трагедии есть что-то постмодернистское. Венедикт Ерофеев написал когда-то пророческую пьесу «Вальпургиева ночь, или шаги командора», где пациенты психиатрической больницы крадут медицинский спирт и по-очереди его пьют. В итоге все они погибают… В свое время пьесу Ерофеева называли исповедью спивающейся в заидеологизированной стране интеллигенции. Но все намного шире. Сегодня есть повод перечитать пьесу и задуматься. Почему народ сознательно себя травит, а контролирующие органы словно бы этого не замечают? Ведут себя как те медработники из пьесы Ерофеева.

В не далекие 90-е многие не имели средств, чтобы кутить в ресторанах. Не было денег на хорошие коньяки и вина. Даже бутылка пива зачастую была роскошью. Вот и пили «бодягу» «от соседки Мани». Пили на свой страх и риск. В деревнях и райцентрах нашей области, да и в самом Архангельске был очень популярен спирт «Русский север». Его употребляли рабочие, ждущие месяцами задержанную зарплату. Пила интеллигенция, заблудившаяся в «потерянном времени» не по Прусту. Пили пенсионеры, желая забыться и вернуться во времена социальной стабильности СССР. Пили и иногда умирали. В том числе, пили и боярышник. Неужели нынешнее время - это возвращение тех "лихих"?

Сегодня у многих людей исчезли деньги и планы на будущее. Летом побывал по личным делам в Няндоме. Разговорился с женщиной, работающей в гостевых номерах на железнодорожном вокзале. «У вас, наверное, водку часто пьют? Город какой-то запущенный, нищий». «Что вы! На водку у наших алкашей денег нет. Пьют боярышник. Он доступный, а бьет по мозгам не хуже водяры», - отвечает жительница Няндомы. «Работы у людей нет. Кто не уехал – тот пьет». Комментарии излишни.

Да, надо бороться с теми, кто продает боярышник и кто изготавливает его подпольно. Но, может быть, стоит наказывать и тех, кто довел народ до такого состояния, когда жизнь не мила? Те, кто установил свои "понятия": есть деньги - живи и радуйся, а нет - спивайся и подыхай. Контрастами полна наша страна, где одни заседают в шикарных ресторанах, а другие мрут под забором. Извечный русский поиск справедливости. От того и тянется народ к «могучему и правильному» тирану Сталину, что мог бы наказать. Не пожурить, а именно наказать, уничтожить, выжечь «подлое воровское племя». Но параллельно убить многих и многих невиновных…

Читая сообщения о новых жертвах «смертельного боярышника», нет-нет да и вспомнишь нетрезвого по жизни Веничку Ерофеева. И думаешь: а доедем ли мы в «невидимый град Китеж» - райские и справедливые Петушки? Где все будут накормлены, одеты и обуты. И где боярышник применяют по назначению, а не для получения алкогольного кайфа.