В Уйме отметили праздник Николин день

18 декабря в Музее народных промыслов и ремесел Приморья прошла этнографическая программа «Хвали зиму после Николина дня».

Николин день на Руси всегда проходил многолюдно. Устраивались большие ярмарки и народные гуляния. Вот и районный музей принимал в этот день гостей «со всех волостей». Участниками праздничной программы стали дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга», гости из Пустоши, Лявли и Заостровья.

Начался праздник с рассказа о жизни Святого Николая. Затем ребят познакомили с укладом жизни наших предков, рассказали об истории северных деревень, о традициях и укладе поморов. Дети с радостью участвовали в мероприятии. Их силами была подготовлена сценка «О чудесной помощи Николая Чудотворца трём сестрам».

Приехал в музей и клирик Свято-Сретенского храма Заостровья – отец Дмитрий. Детям был очень интересен его рассказ о святом Николае.

Гости из Пустошинского Дома культуры показали театрализованную зарисовку: эпизоды из жизни семей мореходов и лоцманов.

Работники Лявленского Дома культуры организовали для гостей поморские молодежные посиделки. Дети с радостью участвовали, угадывали смысл юмористических стихосплетений, играли в народные игры.

Продолжилась встреча творческой работой: у всех детей осталась сделанная собственными руками аппликация иконы Николая Чудотворца, каждый унес её с собой.

Завершилось мероприятие традиционным уемским чаепитием, сообщает пресс-служба администрации Приморского района.