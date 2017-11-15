Новости дня

"Ростелеком" организует доступ к электронной библиотеке для школ региона

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область

У талантливой молодежи Поморья есть шанс поучиться в знаменитой "Щуке"

Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля

Мобильная версия 16+

Понедельник, 4 декабря, 19:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/12/04/54279.html

Политика

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область
Бывший заместитель губернатора Архангельской области по развитию Соловков Роман Балашов сегодня назначен заместителем полпреда президента в СЗФО. Ранее Роман Викторович некоторое время работал в Москве.

Балашов дважды был вице-губернатором Поморья. В первый раз занял эту должность в 2005 году в бытность главой региона Николая Киселева. Однако отношения у него с губернатором не сложились и Балашов был уволен, причем со скандалом. После отъезда он работал в разных организация, в том числе в РОСТО. 

В 2010 году он вернулся в Архангельск и стал заметсителем губернатора-руководителем аппарата администрации области. С приходом к власти Игоря Орлова в 2012 году ему была предложена должность заместителя губернатора по развитию Соловецкого архипелага. На этом посту он курировал на Соловках взаимоотношения региональной власти, Русской православной церкви и местной администрации. После реформирования областного правительства осенью 2015 года должность Балашова была упразднена и он еще некоторое время был руководителем Агенства по развитию Соловков. А затем уволился и уехал в Москву. По нашим данным, там он занимался подготовкой к выборами президента России.

В новом статусе зама полпреда Балашов будет курировать Калининградскую область. Ранее этот пост занимал Михаил Ведерников, назначенный врио губернатора Псковской области.

Юрий Севастьянов, Сегодня 17:22

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгуСегодня 15:56
1 комментарий

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую средуСегодня 12:44

Сегодня в Архангельске пройдет снегопадСегодня 09:10

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»Вчера 18:17

Архангельский обзор за неделю: школьное порно и текущие дела «Водоканала»Вчера 10:41

Реклама
Политика

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан30 ноября 2017 14:41
12 комментариев

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова27 ноября 2017 14:11
6 комментариев

7 отличий Годзиша от Павленко22 ноября 2017 13:12
59 комментариев

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке17 ноября 2017 12:25
13 комментариев

В Архангельском облсобрании два новых депутата15 ноября 2017 13:19
4 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске вновь наступила зима, выпал снег. Как вы считаете, справится ли горадминистрация с уборкой снега?
Результаты
Новости рубрик

О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгу

Архангельск начал готовиться к празднованию нового года

Губернатор: реконструкция и капремонт детских медучреждений будут продолжены

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую среду

В городской больнице № 7 Архангельска появились новые специалисты

"Ростелеком" организует доступ к электронной библиотеке для школ региона

Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка СБЕР

Коряжемский филиал Группы «Илим» стал площадкой обсуждения развития юга Поморья

В баре "Яма" пройдет музыкальный фестиваль

Дмитрий Зылёв: «На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «Ступени»

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля

Мезенского убийцу будут судить

Житель Мезени ударил полицейского

В Архангельске осужден телефонный террорист

Архангелогородец по пьяни чуть не убил незнакомца

Северодвинский боксёр добыл «бронзу» на турнире в Санкт-Петербурге

Юные футболисты вельского «Маяка» - сильнейшие в Поморье

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»

Светлана Николаева завоевала «бронзу» в Хакасии

Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в Канаде

У талантливой молодежи Поморья есть шанс поучиться в знаменитой "Щуке"

В Архангельске откроется фестиваль Arctic open

В Архангельске открылась экспозиция «Лесная страна Швеция»

Студенты Архангельского музколледжа получили международное признание

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-59 Ирина Кандаурова

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru