Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область

Бывший заместитель губернатора Архангельской области по развитию Соловков Роман Балашов сегодня назначен заместителем полпреда президента в СЗФО. Ранее Роман Викторович некоторое время работал в Москве.

Балашов дважды был вице-губернатором Поморья. В первый раз занял эту должность в 2005 году в бытность главой региона Николая Киселева. Однако отношения у него с губернатором не сложились и Балашов был уволен, причем со скандалом. После отъезда он работал в разных организация, в том числе в РОСТО.

В 2010 году он вернулся в Архангельск и стал заметсителем губернатора-руководителем аппарата администрации области. С приходом к власти Игоря Орлова в 2012 году ему была предложена должность заместителя губернатора по развитию Соловецкого архипелага. На этом посту он курировал на Соловках взаимоотношения региональной власти, Русской православной церкви и местной администрации. После реформирования областного правительства осенью 2015 года должность Балашова была упразднена и он еще некоторое время был руководителем Агенства по развитию Соловков. А затем уволился и уехал в Москву. По нашим данным, там он занимался подготовкой к выборами президента России.

В новом статусе зама полпреда Балашов будет курировать Калининградскую область. Ранее этот пост занимал Михаил Ведерников, назначенный врио губернатора Псковской области.